СК РФ установит обстоятельства обстрела съемочной группы НТВ в ДНР

В пресс-службе Следственного комитета России (СК РФ) рассказали журналистам, что следователи установят обстоятельства обстрела участниками вооруженных формирований Украины (ВФУ) съемочной группы телекомпании НТВ в Донецкой Народной Республике (ДНР).