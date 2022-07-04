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СК РФ установит обстоятельства обстрела съемочной группы НТВ в ДНР

СК РФ установит обстоятельства обстрела съемочной группы НТВ в ДНР

В пресс-службе Следственного комитета России (СК РФ) рассказали журналистам, что следователи установят обстоятельства обстрела участниками вооруженных формирований Украины (ВФУ) съемочной группы телекомпании НТВ в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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