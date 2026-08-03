Самые «сильные» паспорта мира: как изменился рейтинг с 2016 по 2026 год / © Visual Capitalist Эта инфографика сравнивает самые влиятельные паспорта мира в 2016 и 2026 годах, показывая, как за последнее десятилетие изменилась глобальная расстановка сил в сфере международной мобильности.