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Самые «сильные» паспорта мира: как изменился рейтинг с 2016 по 2026 год

Самые «сильные» паспорта мира: как изменился рейтинг с 2016 по 2026 год

Самые «сильные» паспорта мира: как изменился рейтинг с 2016 по 2026 год / © Visual Capitalist Эта инфографика сравнивает самые влиятельные паспорта мира в 2016 и 2026 годах, показывая, как за последнее десятилетие изменилась глобальная расстановка сил в сфере международной мобильности.

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