Дефицит ликвидности золота – инвесторы продают драгметалл Татьяна АрестоваНа фоне продолжающегося снижения на фондовых площадках США золото также испытывает давление — инвесторы вынуждены продавать металл, чтобы освободить ликвидность.
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