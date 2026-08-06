Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Востоковед: Иран тактически выигрывает в конфликте с США

Востоковед: Иран тактически выигрывает в конфликте с США

Если у исламской республики «не возникнет головокружения от восторга», она победит и стратегически. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился преподаватель Финансового университета при правительстве Российской Федерации, специалист по Ирану и странам Ближнего Востока Фархад Ибрагимов.

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