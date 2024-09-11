ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. В сети набирает популярность ролик "Когда вывезла своего поляка в русский магазин, а он рот раскрыл" , на котором поляк ходит по российскому супермаркету вместе со своим ребёнком и снимает ролик.