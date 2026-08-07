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Культуромания

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Ульяновский музейный проект «Народы Поволжья едины» получил грант в миллион рублей

Ульяновский музейный проект «Народы Поволжья едины» получил грант в миллион рублей

Проект «Народы Поволжья едины» Димитровградского краеведческого музея (Ульяновская область) стал победителем II конкурса программы поддержки краеведческих музеев России «Красота внутри» и получил грант в размере 1 миллиона рублей.

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