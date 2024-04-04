Минобороны РФ: за десять дней на службу по контракту записались 16 тысяч человек

Многие отправились на передовую, чтобы отомстить за погибших в «Крокус Сити Холле».С начала 2024 года на службу по контракту записалось свыше 100 тысяч человек, из них 16 тысяч человек – за последние десять дней.
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