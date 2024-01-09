Почему израильско-палестинский конфликт - это надолго, и чем он грозит США? 5 простых причин

Известный представитель «Школы реализма», Стивен М. Уолт, обозреватель журнала Foreign Policy и профессор международных отношений в Гарвардском университете сделал наглядную подборку пяти причин, которые объясняют, почему израильско-арабский конфликт практически невозможно разрешить, и потому он продлится на все обозримое будущее.