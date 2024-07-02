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Онколог Каприн: остановка США изучения терапии рака в РФ не сказалась на больных

Онколог Каприн: остановка США изучения терапии рака в РФ не сказалась на больных

Несмотря на то что наука и медицина были быть вне политики, США остановили исследования новой терапии рака в России по своей инициативе, сообщил в беседе с РИА Новости главный внештатный специалист онколог Минздрава РФ, гендиректор ФГБУ «НМИЦ радиологии» академик РАН Андрей Каприн.

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