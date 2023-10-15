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Четко и не более: эксперты напомнили, сколько белка должен содержать один прием пищи

Четко и не более: эксперты напомнили, сколько белка должен содержать один прием пищи

Четко и не более: эксперты напомнили, сколько белка должен содержать один прием пищи Ирэн ОрлонскаяСпециалисты в очередной раз напоминают, что белок (протеин) является одним из наиболее важных компонентов питания.

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