В США назвали позицию Трампа по Украине в качестве возможной причины для покушения

В США задержали Райана Уэсли Раута по подозрению в покушении на экс-президента Дональда Трампа, сейчас власти расследуют, могла ли позиция политика стать подоплекой для инцидента со стрельбой в гольф-клубе, сообщает ABC News со ссылкой на источники.