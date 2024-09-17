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В РФ предложили повысить рождаемость с помощью жилищных программ

В России предложили повысить рождаемость с помощью разработки масштабных федеральных программ. С инициативой выступила зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева, передает Агентство «Москва».

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