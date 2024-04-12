Один человек погиб из-за загоревшегося холодильника в многоэтажке в Москве

Один человек погиб в результате пожара в квартире в многоэтажном доме в Москве.Источник РЕН ТВ сообщил, что пожар произошел в квартире на 7-м этаже в одной из многоэтажек на Ореховом бульваре – в коридоре загорелся холодильник.
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