Полицейские уличили фермера из Тульской области в изготовлении 6,5 кг марихуаны

Сотрудники ОМВД России по г. Донскому в рамках реализации оперативной информации досмотрели в Центральном микрорайоне гаражный бокс, принадлежащий местному предпринимателю, занимающемуся сельским хозяйством.
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