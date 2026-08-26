Происшествия
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Происшествия

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Полицейские уличили фермера из Тульской области в изготовлении 6,5 кг марихуаны

Сотрудники ОМВД России по г. Донскому в рамках реализации оперативной информации досмотрели в Центральном микрорайоне гаражный бокс, принадлежащий местному предпринимателю, занимающемуся сельским хозяйством.

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