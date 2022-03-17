Сергей Пиняев: «Не сделал еще ничего такого, чтобы привлечь внимание журналистов. Сначала хочу поиграть в футбол и раскрыться»

Сергей Пиняев объяснил, почему пока старается избегать прессы. – Вас нужно беречь от прессы и популярности, иначе снесет голову и прогресс замедлится.

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