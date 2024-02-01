Какие магические талисманы и украшения носили наши предки в Древней Руси Алёна ЮрьеваВ древнерусских обычаях украшения служили не только средством подчеркнуть достоинства внешности, но также несли в себе глубокие значения, отражая статус, культурные традиции и магические убеждения.
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