Какие магические талисманы и украшения носили наши предки в Древней Руси Алёна ЮрьеваВ древнерусских обычаях украшения служили не только средством подчеркнуть достоинства внешности, но также несли в себе глубокие значения, отражая статус, культурные традиции и магические убеждения.