У предприятий ВПК Литвы и Чехии появились траурные венки с портретами директоров

Утверждают, что подозреваемый уже задержан.
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Ха ха ха , ,,МЫ НЕ БОИМСЯ,, а сам видать уж БЕЗ ОХРАНЫ и ПОС@АТЬ НЕ СХОДИТ , АНИКА ВОЯКА мать его ....!!!