В Интернете появилось видео после сообщений о штурме Плехово спецназом КНДР

Военкоры поделились кадрами штурма Плехово в Курской области.После новостей о штурме Плехово в Курской области, осуществленного якобы силами спецназа КНДР, в сети появилось видео с участниками этого сражения.
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