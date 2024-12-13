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Царьград

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В Интернете появилось видео после сообщений о штурме Плехово спецназом КНДР

В Интернете появилось видео после сообщений о штурме Плехово спецназом КНДР

Военкоры поделились кадрами штурма Плехово в Курской области.После новостей о штурме Плехово в Курской области, осуществленного якобы силами спецназа КНДР, в сети появилось видео с участниками этого сражения.

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Комментарии
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Амара Карпова
Наконец-то мы дождались👍🙏
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