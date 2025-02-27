🇺🇦Сотрудники ТЦК города Чуднов Житомирской области совместно с полицейскими скрутили очередного "ухилянта", попутно применив силу к самому ухилянту и его сестре за оказание сопротивления.
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🇺🇦Сотрудники ТЦК города Чуднов Житомирской области совместно с полицейскими скрутили очередного "ухилянта", попутно применив силу к самому ухилянту и его сестре за оказание сопротивления.
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