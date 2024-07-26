В Молдове проходит новая поисковая экспедиция "Вахта Памяти"

В Молдове проходит очередная Республиканская поисковая экспедиция "Вахта Памяти". Как рассказал один из лидер Поискового движения Молдовы, руководитель поискового отряда "Август" Алексей Петрович, традиционно в рамках экспедиции была организована встреча с жителями села Виишоара, чтобы рассказать им о работе поисковков, внести просветительский элемент в поисковую деятельность, передает Noi.