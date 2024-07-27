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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стрикленд − о тренировке с Перейрой: «Ученые должны изучить силу Алекса»

«Алекс, зачем ты так сильно бьешь? Нам нужно, чтобы ученые изучили силу этого человека. Рад был повидаться с тобой!» − прокомментировал занятие средневес UFC Шон Стрикленд.

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