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Путин поднял тост за Победу на торжественном ужине с иностранными лидерами

Лидер Российской Федерации Владимир Путин в ходе ужина, который был приурочен к прибытию в столицу государства его зарубежных коллег, предложил тост за Победу, мирное сосуществование и всех тех, кто связан с РФ дружескими отношениями.

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