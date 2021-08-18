Кузбассовцы продолжают оставлять вопросы на прямую линию Сергея Цивилева

Колл-центр прямой линии губернатора Кузбасса принял уже 895 вопросов от жителей области. И сегодня специалисты пояснили, чтобы обращение не отклонили необходимо указать данные и контактный телефон, детально описать проблему и сформулировать вопрос.
Колл-центр прямой линии губернатора Кузбасса принял уже 895 вопросов от жителей области. И сегодня специалисты пояснили, чтобы обращение не отклонили необходимо указать данные и контактный телефон, детально описать проблему и сформулировать вопрос.
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