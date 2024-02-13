Ракету вам в борт. ФРГ направит фрегат в Красное море

Фрегат ВМС ФРГ. Фото из открытых источников сети Интернет Думаю примерно такой был ответ Байдена Шольцу, когда тот поинтересовался, а собственно по какой причине Бундесвер должен отправлять свой военный корабль в Красное море.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии