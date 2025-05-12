Последний звонок в Караганде: когда выпускники попрощаются со школой

Определены даты проведения выпускных вечеров и последнего звонка. Последний школьный звонок в Карагандинской области прозвенит 23—24 мая, а выпускные балы пройдут после экзаменов и вручения аттестатов — с 18 по 20 июня, сообщает gov.
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