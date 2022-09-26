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В Новосибирской области транспортные полицейские вернули мужчине похищенную собаку

В Новосибирской области транспортные полицейские вернули мужчине похищенную собаку

В дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Новосибирск обратился 32-летний житель Новосибирска с сообщением об открытом хищении у него питомца – стаффордширского терьера.

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