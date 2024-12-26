Полицейские Ростовской области приняли участие в акции «Полицейский Дед Мороз»

В канун Нового года начальник ОМВД России по Багаевскому району подполковник полиции Ирина Бакало, совместно с прокурором Багаевского района советником юстиции Александром Воропаевым и председателем Общественного совета при ОМВД России по Багаевскому району Сергеем Кувшиновым приняли участие во Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» и поздравили детей с наступающим Новым годом.