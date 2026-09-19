Голосование на выборах идёт активно во всех регионах - ЦИК

Голосование на выборах идёт активно во всех субъектах Российской Федерации. Об этом на брифинге сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, её цитирует РИА Новости.
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