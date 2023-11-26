За рулем
ГлавнаяНовостиТесты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

За рулем

10 919 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Баканин
    Здорово! Кто-то из "хозяев жизни" купит такое техническое чудо своему дебильному отпрыску, и гонки по улицам городов ...«Двойное назначен...
  • vodyanoy40mailru Гоголев
    автор забыл указать,что кузов проминается нажатием пальцаРецепт оптимально...
  • Boris Borisov
    Правильно отберут ! Ибо нехрен ! В своей стране жить надо и обустраивать для жизни свою страну , а не чужую ! Забирай...Россиянам, владею...

Американский кроссовер дешевле «китайцев»? Теперь возможно

Американский кроссовер дешевле «китайцев»? Теперь возможно

Даже в самой высокой комплектации, стоимость Chevrolet Groove не превышает 2,4 миллиона рублей. Это значительно дешевле, чем многие китайские модели, такие как BAIC X35, стоимостью 2,2 миллиона рублей, и Kaiyi X3, цена которого начинается от 2,238 миллиона рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх