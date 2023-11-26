Американский кроссовер дешевле «китайцев»? Теперь возможно

Даже в самой высокой комплектации, стоимость Chevrolet Groove не превышает 2,4 миллиона рублей. Это значительно дешевле, чем многие китайские модели, такие как BAIC X35, стоимостью 2,2 миллиона рублей, и Kaiyi X3, цена которого начинается от 2,238 миллиона рублей.