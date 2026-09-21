Почему ванная портится от уборки: 5 привычек, которые разрушают поверхности

Замечали, как со временем ванная комната теряет свой первоначальный вид, хотя вы вроде бы регулярно там убираете? Акриловая ванна становится матовой, на смесителе проступают мутные пятна, а швы между плиткой выглядят всё хуже после каждой уборки.