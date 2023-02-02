Айэленд о 4:7 от ЦСКА: «Куньлуню» надо найти путь, чтобы выигрывать равные матчи»

Главный тренер «Куньлуня» подвел итоги матча с ЦСКА (4:7). «Очередное тяжелое поражение для нас. Мы забили четыре гола в выездном матче, но надо минимизировать количество ошибок в обороне, играть более дисциплинированно в плане структуры, изменений в звеньях.