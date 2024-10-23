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Полиция будет виртуально провожать мигрантов до границ

Полиция будет виртуально провожать мигрантов до границ

Сотрудники министерства внутренних дел (МВД) получат право дистанционно контролировать маршрут до государственной границы контролируемых лиц, то есть мигрантов и лиц без гражданства, чьи законные основания для пребывания в России прекращены.

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