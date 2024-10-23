Полиция будет виртуально провожать мигрантов до границ

Сотрудники министерства внутренних дел (МВД) получат право дистанционно контролировать маршрут до государственной границы контролируемых лиц, то есть мигрантов и лиц без гражданства, чьи законные основания для пребывания в России прекращены.
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