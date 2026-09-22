«Жесточайше блокируют»: Хазин поделился сведениями о том, как старая эстрада расправляется с певцами-патриотами

Верхушка российской эстрады окончательно «задвинула» патриотичных исполнителей. Экономист и политический эксперт Михаил Хазин поделился информацией от музыкантов о том, почему это произошло.
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А зрители что без мозгов? Я бы просто не ходил на концерты этих тварей. Где патриотический бойкот? Агутин вот мурлыкал на 1 канале - прикатил из США, дочурке-американке баблишка настричь...
В Советское время были хорошие исполнители, изумительные песни, множество гениальных композиторов. Где они???? Где мелодии, музыка????? Уже бы пели старые советские песни, что ли.....Невозможно смотреть и слушать современную "музыку". Какой-то бред, а не песенное искусство.
известный "" эксперт. Его прогнозы сбываются в соотношении 1 к 6. 1 это сбудется. Лучше радио слушать. Полезнее.
Выходцы с еврейскими корнями правят бал повсюду и медленно, но верно ведут страну к гибели в угоду создания сионистского великого израиля
Это каких же "патриотов" в шоу-бизнесе обнаружил этот автор? Тех, которые сильно много денег хотят за своё "творчество"? Или ещё каких-нибудь скоморохов, забывших своё место?
Ниже плинтуса - подвал, так вот мы там