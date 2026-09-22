Медвежий угол
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Медвежий угол

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«Жесточайше блокируют»: Хазин поделился сведениями о том, как старая эстрада расправляется с певцами-патриотами

«Жесточайше блокируют»: Хазин поделился сведениями о том, как старая эстрада расправляется с певцами-патриотами

Верхушка российской эстрады окончательно «задвинула» патриотичных исполнителей. Экономист и политический эксперт Михаил Хазин поделился информацией от музыкантов о том, почему это произошло.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Мария
Мария

В Советское время были хорошие исполнители, изумительные песни, множество гениальных композиторов. Где они???? Где мелодии, музыка????? Уже бы пели старые советские песни, что ли.....Невозможно смотреть и слушать современную "музыку". Какой-то бред, а не песенное искусство.

Профиль пользователя Tigra07
Tigra07

Это каких же "патриотов" в шоу-бизнесе обнаружил этот автор? Тех, которые сильно много денег хотят за своё "творчество"? Или ещё каких-нибудь скоморохов, забывших своё место?