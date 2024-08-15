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  • Разгуляев Николай
    Касательно заголовка:"Врубель жил,Врубель жив,Врубель будет жить".В библиотеке на В...

В Москве 23 августа пройдёт тестовое голосование перед выборами в МГД

В Москве 23 августа пройдёт тестовое голосование перед выборами в МГД

На тестовое голосование выносят важные для развития Москвы вопросы В Москве 23 августа с 08:00 до 14:00 состоится тестовое голосование перед выборами в депутатов Мосгордумы восьмого созыва и муниципальных депутатов ТиНАО.

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