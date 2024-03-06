В то время как Россия, сражаясь с колониальным Западом, подвергается постоянным нападкам не только мирового гегемона и его сателлитов, но и со стороны террористов, которые постоянно бьют по мирным русским гражданам, дети народных артистов принялись записывать крайне сомнительные видеоролики, способные вызвать лишь отторжение и народный гнев.
Феномен России: дети народных артистов оказались предателями
Комментарии
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ЕШ
Елена Шах
Но и чистокровных иудеев тоже, так что незачем национальность одного из родителей учитывать, а другого - нет.
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1 час.
Sergiy Che
Видимо для воспитания иудиного отношения к России хватает и одного такого родителя инородского....
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1 час.
Н
Нина
Где бы они были при Сталине? Но, могут добазлаться и сейчас, еще не вечер. Все слышим, видими помним, не считайте себя самыми умными, хитрость и изворотливость это еще не ум. Есть народы в России и поумнее. Какое говно развели в Израйле.
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11 мин.
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