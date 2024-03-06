Феномен России: дети народных артистов оказались предателями

Но и чистокровных иудеев тоже, так что незачем национальность одного из родителей учитывать, а другого - нет.

Н

Нина

Где бы они были при Сталине? Но, могут добазлаться и сейчас, еще не вечер. Все слышим, видими помним, не считайте себя самыми умными, хитрость и изворотливость это еще не ум. Есть народы в России и поумнее. Какое говно развели в Израйле.