Салат Гадо-гадо

Этот салат с удивительным для нас названием – азиатская версия французского салата нисуаз. То есть всякие разные ингредиенты – в основном овощи, но есть еще вареные яйца, тофу, а иногда и мясо, птица или креветки – выкладываются на одно блюдо.
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