Ученые советуют для здоровья заменить обычное молоко в чае на соевое

Заменить обычное молоко на соевое в традиционной чашке чая советуют австралийские ученые. Оказывается, это может привести к улучшению кровяного давления и снижению уровня воспаления.
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