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Человек труда

Человек труда

Мужчина на карикатуре делает леденцы. Варит сироп из сахара с лимонной кислотой, добавляет для цвета свекольный сок, разливает по формам.

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