Как найти Атлантиду

Исследуйте 10 популярных теорий о местонахождении Атлантиды, от Санторини до Антарктиды. Узнайте, почему Атлантида, изначально философский миф Платона, до сих пор будоражит умы и вдохновляет на поиски затерянного города.
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