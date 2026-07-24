Форум для управдомов пройдет в Подмосковье 30 июля

30 июля в Доме Правительства Подмосковья состоится форум «Грамотный собственник». Масштабное мероприятие объединит председателей советов многоквартирных домов, представителей профильных министерств и депутатов Мособлдумы.
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