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Форум для управдомов пройдет в Подмосковье 30 июля

Форум для управдомов пройдет в Подмосковье 30 июля

30 июля в Доме Правительства Подмосковья состоится форум «Грамотный собственник». Масштабное мероприятие объединит председателей советов многоквартирных домов, представителей профильных министерств и депутатов Мособлдумы.

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