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Слухи о намерениях GlobalFoundries купить тайваньскую UMC вызвали рост курса акций п...

Слухи о намерениях GlobalFoundries купить тайваньскую UMC вызвали рост курса акций п...

Слухи о намерениях GlobalFoundries купить тайваньскую UMC вызвали рост курса акций последней на 13 %С приходом к власти в США Дональда Трампа (Donald Trump) его стремление организовать на территории страны производство самых важных товаров активировало самые разные переговоры в сфере бизнеса.

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