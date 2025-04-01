Слухи о намерениях GlobalFoundries купить тайваньскую UMC вызвали рост курса акций п...

Слухи о намерениях GlobalFoundries купить тайваньскую UMC вызвали рост курса акций последней на 13 %С приходом к власти в США Дональда Трампа (Donald Trump) его стремление организовать на территории страны производство самых важных товаров активировало самые разные переговоры в сфере бизнеса.
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