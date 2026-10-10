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Несекретные материалы

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Как «война портов» заставила Россию создать свой «зерновой» флот

Как «война портов» заставила Россию создать свой «зерновой» флот

К окончанию сезона 2026 года отечественный агропромышленный комплекс выдал очередной внушительный урожай, однако этот гигантский зерновой поток сейчас застрял в узком горлышке припортовых станций Краснодарского края.

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