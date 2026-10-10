Как «война портов» заставила Россию создать свой «зерновой» флот

К окончанию сезона 2026 года отечественный агропромышленный комплекс выдал очередной внушительный урожай, однако этот гигантский зерновой поток сейчас застрял в узком горлышке припортовых станций Краснодарского края.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Баллистика снова ...
- Reuters: Россия м...
- Обозначен основно...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым