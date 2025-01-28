С жильцов многоквартирных домов перестанут взимать плату за ускорение капремонта

В Госдуме предложили внести поправки в Жилищный кодекс, согласно которым ускоренное техническое обследование состояния многоквартирного дома (МКД), а, значит, возможное проведение капитального ремонта будет проходить раз в пять лет за счет уже оплаченных гражданами на капремонт средств.
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