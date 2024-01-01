2024 - Год Семьи

Мишустин утвердил состав оргкомитета по подготовке к проведению Года семьи Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Александр Астафьев/POOL/ТАСС Его возглавила вице-премьер Татьяна Голикова МОСКВА, Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил состав оргкомитета по подготовке к проведению в России Года семьи, его возглавила вице-премьер Татьяна Голикова.