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2024 - Год Семьи

2024 - Год Семьи

Мишустин утвердил состав оргкомитета по подготовке к проведению Года семьи Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Александр Астафьев/POOL/ТАСС Его возглавила вице-премьер Татьяна Голикова МОСКВА,  Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил состав оргкомитета по подготовке к проведению в России Года семьи, его возглавила вице-премьер Татьяна Голикова.

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