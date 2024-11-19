БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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"Газпром" уведомил OMV о прекращении поставок в Австрию с 16 ноября

"Газпром" уведомил OMV о прекращении поставок в Австрию с 16 ноября

Российский энергохолдинг "Газпром" приостановит поставки топлива одному из главных клиентов в Евросоюзе – австрийской OMV Gas Marketing & Trading.

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