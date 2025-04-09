Александр Рар: "Не все страны Европы поддержат вступление Украины в ЕС"

Украина будет принята в Европейский союз, но не все страны Европы поддержат её вступление в ЕС. Такое мнение высказал немецкий политолог и журналист Александр Рар в ходе заседания экспертного клуба Нины Димогло «Честный разговор», которое собрало несколько десятков экспертов, политиков из Молдовы, США, Италии и Германии, передает Noi.