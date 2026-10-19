"Зомби-пожары" - это не сюжет из фильма-катастрофы, а вполне реальная опасность: подземные очаги в торфяниках способны тлеть всю зиму, скрываясь даже под снегом, а с приходом весны внезапно вырываться наружу, поджигая сухую траву и стремительно охватывая леса.