"Зомби-пожары" - это не сюжет из фильма-катастрофы, а вполне реальная опасность: подземные очаги в торфяниках способны тлеть всю зиму, скрываясь даже под снегом, а с приходом весны внезапно вырываться наружу, поджигая сухую траву и стремительно охватывая леса.
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