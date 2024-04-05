Жителям Хабаровска напомнили об опасности охоты в приграничной зоне

В преддверии начала охотничьего сезона на территории Хабаровского края и Еврейской автономной области региональное управление ФСБ России напоминает о необходимости соблюдения правил нахождения в пограничных зонах.
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