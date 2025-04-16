Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 757 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Вахрушев
    Какой же молодец энтот член многих комитетов и комиссий, подняв такой вопрос… теперя Думе на месяц думу думать,  особ...Депутат Затулин п...
  • Юрий Золотарев
    17-го, кажется, заканчиваются "30 дней" "перемирия" по энергообъектам? Надеюсь, наши вдарят после моратория на всю ка..."Два быстрых шага...
  • Владимир Морж
    Я надеюсь, что пострадавшая обратилась в суд, чтоб посадили хулигана и возместили лечение, нравственные страдания и с...Пострадала не за ...

МВД России ответило на ноту Киргизии о массовом задержании мигрантов в бане

МВД России ответило на ноту Киргизии о массовом задержании мигрантов в бане

МВД России заявило, что столичные полицейские не совершали противоправных действий в отношении граждан Киргизии во время проведения «мероприятий, направленных на пресечение незаконной миграции» в Тимирязевском районе Москве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх