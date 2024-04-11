Валентин Щербаков Всё, что этот наркоман и убийца Зеля накупил на убиенные бабки, ему не достанутся, т.к. вся его недвижимость будет уничтожена как и он сам....

Natalija Osminina Ну, раз весь сыр-бор из-за Украины. Значит, свою часть надо забрать, а остальную Украину надо скинуть на тех, кто на нее претендует, а это два смертельных врага - клан Байдена против клана Трампа с его союзником -кланом Бориса Джонсона. И пусть они там воюют. А "мы поглядим, как смертный бой кипит своими узкими глазами". А вот когда они ослабеют-прийти снова))