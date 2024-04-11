Там у некоторых жителей бывшей украины ещё остаются какие-то иллюзии. Что им кто-то поможет, им кто-то что-то даст, некоторые (особо тупые) даже до сих пор думают, что недорейх может победить Россию.
Зе энд
Комментарии
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Валентин Щербаков
Всё, что этот наркоман и убийца Зеля накупил на убиенные бабки, ему не достанутся, т.к. вся его недвижимость будет уничтожена как и он сам....
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17 час.
Natalija Osminina
Ну, раз весь сыр-бор из-за Украины. Значит, свою часть надо забрать, а остальную Украину надо скинуть на тех, кто на нее претендует, а это два смертельных врага - клан Байдена против клана Трампа с его союзником -кланом Бориса Джонсона. И пусть они там воюют. А "мы поглядим, как смертный бой кипит своими узкими глазами". А вот когда они ослабеют-прийти снова))
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12 час.
ВА
Владимир Акулов
Вот деревенский пес ...Хорошо жил , имел свою пайку и теплую будку ...И вдруг в его мозг вселился вирус БЕШЕНСТВА !..Что делает больной?.. Всех начинает грызть себе во вред ! Бешенство ! И пса пристреливают...То и с у-территорией случилось... Бешеные англосаксы заразили бешенством у-территорию...Нечего делать - надо выжигать огнем...Почему мы сразу не победили ? Потому что у бесов запада денег тогда оказалось там БОЛЬШЕ.
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10 час.
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